Rund 400 Fußgänger sterben jährlich im Straßenverkehr. Unfalldaten zeigen, dass sie häufig beim Überqueren der Straße verunglücken. Warum Experten Tempo 30 als Regel statt Ausnahme fordern.
23.04.2026 - 15:44 Uhr
Münster - Er hat die Mitte des Zebrastreifens erreicht, als ihn das Auto mit Tempo 40 frontal erfasst. Ein dumpfes Krachen, die Windschutzscheibe zersplittert. Der Dummy ist mit dem Kopf gegen das Glas gekracht und wird über die Motorhaube hinweg meterweit nach vorne auf den Asphalt geschleudert.