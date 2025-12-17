Im vergangenen Jahr gab es in Deutschland rund 8 Prozent weniger medizinisch-psychologische Untersuchungen. Auch sind die Zahlen zum Drogenkonsum sind auffällig.
17.12.2025 - 11:31 Uhr
Bergisch Gladbach - Die Anzahl der medizinisch-psychologischen Untersuchungen (MPU) zum Führen von Kraftfahrzeugen ist im vergangenen Jahr gesunken. Der häufigste Grund für den Eignungstest ist weiterhin auffälliger Alkoholkonsum, wie die Bundesanstalt für Straßen- und Verkehrswesen (BASt) mit Sitz in Bergisch Gladbach mitteilte.