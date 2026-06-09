Strategie beschlossen Herrenberg rüstet sich für den Klimawandel
Der Gemeinderat beschließt die Klimastrategie einstimmig – 13 Maßnahmen machen die Stadt widerstandsfähiger gegen Hitze, Unwetter und Trockenheit.
Der Gemeinderat beschließt die Klimastrategie einstimmig – 13 Maßnahmen machen die Stadt widerstandsfähiger gegen Hitze, Unwetter und Trockenheit.
Der Herrenberger Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig eine umfassende Klimaanpassungsstrategie beschlossen. Sie soll dazu beitragen, die Stadt widerstandsfähiger gegenüber den Folgen des Klimawandels zu machen und die Lebensqualität ihrer Bürger langfristig zu sichern.