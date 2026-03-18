Strategie-Wende in Plüderhausen Ende einer Ära: Arbeitsbekleidungs-Hersteller Kübler schließt Outlet
Ein Traditionsunternehmen aus dem Remstal schließt sein Outlet. Dahinter steckt eine grundlegende Neuausrichtung – mit Folgen für Schnäppchenjäger.
Ein Traditionsunternehmen aus dem Remstal schließt sein Outlet. Dahinter steckt eine grundlegende Neuausrichtung – mit Folgen für Schnäppchenjäger.
Der Blaumann zum Schnäppchenpreis hat bald ausgedient. Der Arbeitskleidungshersteller Kübler aus Plüderhausen schließt sein Outlet am Firmensitz. Bis zum 30. Juni 2026 soll der Laden dichtmachen. Noch laufen dort Abverkaufsaktionen – eine letzte Gelegenheit für Heimwerker, sich günstig mit Arbeitshosen, Jacken und Warnkleidung einzudecken.