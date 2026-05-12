Die Ukraine hat den Kampf mit unbemannten Systemen zur Perfektion entwickelt. Der deutsche Verteidigungsminister kann nahe der Front beobachten, was die Bundeswehr nun schnell lernen soll.
12.05.2026 - 17:01 Uhr
Saporischschja - Verteidigungsminister Boris Pistorius will in Zusammenarbeit mit der kampferprobten Ukraine weitere Schlüsse für den Drohneneinsatz in der Bundeswehr ziehen. Dazu besuchte der SPD-Politiker Gefechtsstände im Osten des Landes, aus denen der Kampf gegen russische Angreifer mit militärischem Erfolg geführt wird. "Es kommt auf Tempo an, es kommt auf Produktion an, die fährt bereits hoch", sagte der Minister danach.