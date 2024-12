Die Nachfrage nach Tickets für die Europa-Tournee der Stray Kids im Jahr 2025 ist enorm. Einige Shows sind bereits ausverkauft, doch in bestimmten Städten gibt es noch Restkarten.

Lukas Böhl 05.12.2024 - 09:52 Uhr

Die einzige Deutschland-Show der Stray Kids am 15.07.2025 in Frankfurt ist restlos ausverkauft. Eine Zusatzshow wurde bislang nicht angekündigt, möglicherweise, weil die Nachfrage nicht ausreichte, um den Deutsche Bank Park ein weiteres Mal zu füllen. Wer die Stray Kids dennoch live erleben möchte, hat in diesen Städten noch Chancen auf Tickets: