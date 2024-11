Im Rahmen der Welttournee <dominATE> von den Stray Kids wurden zusätzliche Konzerte in Paris und London angekündigt. Diese Ankündigungen kamen über den offiziellen Twitter-Account der Band und sorgen für Aufregung in der internationalen Fan-Community. Hier sind die wichtigsten Details.

Zusatzkonzert in Paris

Nach dem raschen Ausverkauf des ersten Konzerts in Paris spielen die Stray Kids ein weiteres Mal im Stade de France, einer der größten Arenen Europas. Die neuen Konzertdetails lauten:

Datum: Sonntag, 27. Juli 2025

Location: Stade de France, Paris

Ticketverkauf: Startet am Freitag, 29. November 2024, um 12 Uhr (Ortszeit).

Fans können die Tickets über die Webseite von Live Nation Frankreich erwerben.

Doppelschlag in London

Auch in London gibt es Grund zur Freude: Die Stray Kids haben ein zusätzliches Konzert im Tottenham Hotspur Stadium bestätigt. Damit spielen sie an zwei aufeinanderfolgenden Tagen in der britischen Hauptstadt. Hier die Details:

Zusatzshow: Samstag, 19. Juli 2025

Location: Tottenham Hotspur Stadium, London

Ticketverkauf: Bereits eröffnet, seit Mittwoch, 27. November 2024, um 13:20 Uhr (Ortszeit).

Tickets für beide Shows sind auf der Live Nation UK-Webseite erhältlich.

Was bedeutet das für Fans in Deutschland?

Nach dem Hype um das Konzert in Frankfurt bleibt abzuwarten, ob Stray Kids auch in Deutschland ein Zusatzkonzert ankündigen. Für deutsche Fans, die beim Ticketverkauf für Frankfurt leer ausgegangen sind, bieten die Shows in Paris und London eine großartige Alternative.

Die Formulierungen des Textes wurden mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) erstellt und anschließend von einer Redakteurin/einem Redakteur überprüft.