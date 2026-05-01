Viele Netflix-Nutzer bekommen auf Plattformen wie TikTok Videoclips von Filmen und Serien des Streamingriesen im Hochkant-Format zu sehen. Jetzt schafft Netflix einen Bereich dafür in der eigenen App.

dpa 01.05.2026 - 05:20 Uhr

Los Gatos - Netflix wird in seiner Smartphone-App künftig Clips im Hochformat aus dem Angebot des Streaming-Riesen zeigen. Die Idee dahinter ist, Nutzern die Suche nach für sie interessanten Filmen und Serien zu erleichtern. Der Clips-Bereich wird zunächst in den USA, Großbritannien und sieben weiteren Ländern eingeführt, weitere sollen folgen, wie Netflix ankündigte.