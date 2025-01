„Love is Blind“ auf Netflix Kein Eheglück für Teilnehmer aus Remseck bei Reality-Datingshow

Fabio di Perna aus Remseck am Neckar (Kreis Ludwigsburg) hat beim Netflix-Format „Love is Blind“ mitgemacht – in der Hoffnung, dort seine Ehefrau kennenzulernen. Der Plan ging nicht auf. Trotzdem hat der 34-Jährige einiges mitgenommen.