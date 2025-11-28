Sie war 2024 ein Überraschungshit, nun endet die zweite Staffel der Teenie-Serie «Maxton Hall». Warum kommt die deutsche Produktion bei vielen so gut an?
28.11.2025 - 09:00 Uhr
Berlin - Wer den Hype um die romantisch-kitschige Coming-of-Age-Serie "Maxton Hall" verstehen will, muss nur einen Blick nach Niedersachsen werfen. Das Schloss Marienburg bei Hannover - Drehort der Serie - wurde vor einigen Tagen bei einer Besichtigung dermaßen von Fans überrannt, dass nun geplante Folgetermine ins Wasser fallen.