Mit detailreicher Küchenaction überzeugte die Disney+-Serie «The Bear» Fans und Kritiker zugleich. Nun kehren Jeremy Allen White & Co. ein letztes Mal an den Herd zurück. Was Fans davor wissen müssen.
Los Angeles - Hektische Küchenarbeit, Köche unter ständigem Druck und richtig gutes Essen: Die Gastro-Serie "The Bear" zog Serienfans und Kritiker schnell in ihren Bann. Die Story um das vom Sandwichladen zum Nobelrestaurant umfunktionierte Lokal findet nun mit der anstehenden fünften Staffel auf dem Streamingdienst Disney+ ein Ende. Was Fans – und solche, die es noch werden wollen – wissen müssen: