Die Comedyreihe «LOL: Last One Laughing» geht im Oktober bei Amazon Prime mit acht Stars in ein Halloween-Special. Unter ihnen sind auch einige Wiederholungstäter.

Berlin - Bill und Tom Kaulitz gehören zu den Stars des Halloween-Specials der Comedyreihe "LOL" bei Amazon Prime. Die Tokio-Hotel-Zwillinge treffen bei der Nicht-lachen-Challenge im Oktober als Duo auf drei andere Paare. Die Stars sind also als Teams gefragt, nicht als Einzelkämpfer. Ebenfalls dabei sind laut Angaben des Streaminganbieters die Komiker Mirja Boes und Torsten Sträter, Schauspielerin Palina Rojinski und Comedian Olaf Schubert sowie Schauspielerin Annette Frier und Sänger Sasha. Gastgeber der drei Halloween-Sonderepisoden ist wieder Michael Bully Herbig.

Unter dem Motto "Erschrecken erlaubt - lachen nicht" läuft das Special abgesehen von der Regelung, dass die Stars als Paare gegeneinander antreten, so ab wie in den regulären Staffeln der Reihe. Im "LOL: Last One Laughing Halloween Special" versuchen die Teilnehmenden über drei Stunden, vor einer Halloween-Kulisse die anderen Teams zum Lachen zu bringen. Wer zweimal lacht, fliegt raus. Wer zuletzt lacht, gewinnt ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro für einen guten Zweck.

Einige Wiederholungstäter dabei

Beim "LOL"-Special tummeln sich auch einige Wiederholungstäter: Bis auf die Kaulitz-Brüder und Sasha waren alle Stars bereits in vergangenen Folgen der bislang fünf Staffeln dabei.

"LOL: Last One Laughing" zählt zu den erfolgreichsten Comedy-Formaten Deutschlands. Das Format gewann den Deutschen Comedy Preis, den Deutschen Fernsehpreis und wurde für den International Emmy nominiert.