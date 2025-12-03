Mit glitzernder Dekoration, prominenten Gästen und weihnachtlichen Tipps will Herzogin Meghan besinnliche Töne anschlagen - doch die Kritik an ihrer Netflix-Serie reißt nicht ab.
03.12.2025 - 11:16 Uhr
Montecito - Im schwarzen Pullover tänzelt Meghan durch eine Reihe noch ungeschmückter Christbäume. In das Haus Sussex soll schließlich nur das Beste kommen, groß und saftig grün muss der Baum sein, bevor er aufgehübscht wird. "Einmal im Jahr darf man die Baum-Sache machen", sagt die 44-Jährige lachend, bevor sie die richtige Tanne findet und in der nächsten Szene schon mit glitzernden Kugeln schmückt.