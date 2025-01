Schluss mit der sogenannten Sisi-Welle im TV: Wie RTL beendet auch Netflix seine Serie über die legendäre, in Bayern geborene und in der Schweiz gestorbene Kaiserin Elisabeth von Österreich.

Berlin - Die deutsche Netflix-Serie "Die Kaiserin" über die als Sisi bekannte Kaiserin Elisabeth von Österreich (1837-1898) bekommt eine dritte und letzte Staffel. Das gab der Streamingdienst Netflix bekannt. Bliebe es beim bisherigen Rhythmus, wäre die dritte Staffel wohl 2026 zu sehen.

In den Hauptrollen des Historiendramas mit dem internationalen Titel "The Empress" sind weiterhin Devrim Lingnau als Kaiserin und Philip Froissant als Kaiser Franz Joseph zu sehen.

Die Sisi-Produktion von Katharina Eyssen - nicht zu verwechseln mit der RTL-Serie namens "Sisi" mit Dominique Devenport und Jannik Schümann, die kürzlich nach der vierten Staffel beendet wurde - ist weltweit ein Streaming-Hit.

Internationaler Erfolg

Die erste Staffel habe sich 2022 fünf Wochen in den globalen Netflix-Top-10 der nicht englischsprachigen Serien behaupten können und gewann bei den 51. Internationalen Emmy Awards den Preis als "Beste Dramaserie".

Die im November veröffentlichte zweite Staffel, berichtet Netflix, habe es in 84 Ländern in die Netflix-Top-10 geschafft, in zehn Ländern ganz an die Spitze - "und gehörte damit zu den weltweit erfolgreichsten Netflix-Serien des Jahres 2024".

Der in Konkurrenz mit Prime Video, Disney+ oder auch Apple TV+ stehende Streamingdienst Netflix hat nach eigenen Angaben mehr als 300 Millionen zahlende Mitglieder weltweit.