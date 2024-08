Schon in der ersten Staffel von «Kaulitz & Kaulitz» lassen die Tokio-Hotel-Zwillinge einen Blick in ihr Leben in Hollywood zu. Nun soll es eine Fortsetzung geben.

dpa 06.08.2024 - 17:19 Uhr

Berlin - Nach dem großen Erfolg der Serie "Kaulitz & Kaulitz" will Netflix im nächsten Jahr eine Fortsetzung veröffentlichen. Die Dreharbeiten für die zweite Staffel über die aus Magdeburg stammenden Zwillingsbrüdern seien bereits angelaufen, teilte der Streaming-Anbieter mit. In den acht schon erschienenen Folgen hatten die 34-Jährigen private Einblicke in ihr Leben in Hollywood gegeben. Auch die "Bild"-Zeitung berichtete über die Fortsetzung.