Als skrupellose Philippa Georgiou war Michelle Yeoh der Lichtblick in «Star Trek: Discovery». Jetzt spielt sie die Hauptrolle in einem Spin-off-Film. Im Interview schwärmt sie von ihrer Anti-Heldin.

Von Philip Dethlefs, dpa 23.01.2025 - 09:16 Uhr

London - Seit sie vor gut sieben Jahren in der Serie "Star Trek: Discovery" erstmals als Captain Philippa Georgiou zu sehen war, hat sich viel getan bei Michelle Yeoh. Ein Star war die heute 62-Jährige schon vorher. Doch der Oscar-Gewinn für "Everything Everywhere All At Once" (2022) hat die in Malaysia geborene Schauspielerin in Hollywood noch populärer gemacht. Gerade war sie im Musical-Erfolg "Wicked" im Kino zu sehen. Ab 24. Januar kehrt sie im Spin-off-Film "Star Trek: Section 31" auf Paramount+ als Antiheldin Philippa Georgiou auf die heimischen Bildschirme zurück.