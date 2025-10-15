Während am Ballermann das Saisonfinale steigt, ziehen bekannte Partysänger in Knossis Livestream-Container. Wer hält 57 Stunden durch?
15.10.2025 - 16:54 Uhr
Köln - Ausgerechnet am letzten Party-Wochenende der Saison zieht es mehrere Ballermann-Stars in den TV-Knast: Mia Julia ("Bring mich nach Hause"), Julian Sommer ("Dicht im Flieger"), Rumbombe ("Hurensohn") und Marc Eggers ("Oberteil") nehmen ab 24. Oktober (12.00 Uhr) für zwei Tage an der "Big Brother"-Version des Entertainers Jens "Knossi" Knossalla teil.