Rachel Weisz spielt in der Netflix-Serie «Vladimir» eine Mittfünfzigerin, die einen deutlich jüngeren Mann begehrt – erst ist sie fasziniert, dann verfällt sie ihm. Mit weitreichenden Konsequenzen.
05.03.2026 - 09:18 Uhr
Berlin - Was kann eine Frau in ihren Fünfzigern noch erwarten? "Erst vor kurzem bin ich zu der Erkenntnis gelangt, dass ich womöglich nie wieder Macht über einen anderen Menschen habe", stellt sich eine namenlose Professorin zu Beginn der neuen Netflix-Serie "Vladimir" (Start 5.3.) vor. "Meine Studierenden, die sich ein Bein ausgerissen haben, mir zu imponieren, sie sagen, dass mein Unterricht von gestern sei." Ihre erwachsene Tochter finde sie lästig.