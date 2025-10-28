Streaming-Highlights zu Halloween: Wir haben die besten Serien mit Gruselfaktor für einen nervenaufreibenden Serienabend zusammengestellt – und wo man sie schauen kann.

Während andere auf Halloween-Partys tanzen oder Kürbisse schnitzen, zieht es Serienfans zum 31. Oktober aufs Sofa. Halloween ist die ideale Zeit für düstere Geschichten, geheimnisvolle Wesen und unerwartete Schock-Momente. Wem einzelne Halloween-Folgen nicht genug sind, dem zeigen wir, welche Serien mit Spukfaktor dieses Jahr auf keinen Fall fehlen dürfen – und bei welchen Streaming-Anbietern man sie schauen kann.

„American Horror Story“: Eine Kultserie für Horror-Fans Ein Klassiker, der bei keinem Halloween-Serien-Marathon fehlen darf, ist die Anthologie-Serie „American Horror Story“. Jede Staffel erforscht in einer neuen Geschichte der Schrecken des Alltäglichen und die Angst vor dem Übernatürlichen. Ob Nervenkitzel im Asylum der zweiten Staffel, blutige Geheimnisse im Hotel (Staffel 5) oder postapokalyptische Intrigen in Staffel 8 – Horrorfans kommen mit zwölf Staffeln ganz bestimmt auf ihre Kosten.

Von 2021 bis 2023 wurden zudem drei Staffeln des Spin-offs „American Horror Stories“ ausgestrahlt. Hier erzählt jede Folge eine neue Geschichte.

„American Horror Story“ und „American Horror Stories“ sind bei Disney+ verfügbar.

„Was wir fürchten“: Lokaler Horror im Schwarzwald

Darf es ein bisschen lokaler sein? Horror direkt aus dem Schwarzwald gibt es in „Was wir fürchten“. Die Miniserie nutzt den düsteren Wald als Kulisse für eine Coming-of-Age-Geschichte im Horror-Genre. Dabei wird das Grauen der Realität von Konversionstherapien behandelt und mit einem Crime-Mystery in sechs Folgen mit je 45 Minuten verpackt.

„Was wir fürchten“ ist ab 22 Uhr kostenlos in der ZDF-Mediathek verfügbar, einzelne Folgen kann man bei YouTube und Apple TV erwerben.

„Enfield Poltergeist“: Horror basierend auf wahren Ereignissen

Noch realer wird es bei „Enfield Poltergeist“. Die Dokuserie rekonstruiert die Ereignisse von einem der am besten dokumentierten Poltergeist-Fälle der britischen Geschichte. Schaurige Originalaufzeichnungen untermalen die Nacherzählung dessen, was von 1977 bis 1979 in einem Reihenhaus in Enfield bei Familie Hodgson passiert sein soll. Paranormale Vorkommnisse wie Klopfgeräusche, sich von allein bewegende Objekten und die Stimmen einer Entität, die durch die elfjährige Janet Hodgson sprach, werden in vier Folgen aufgearbeitet.

„Enfield Poltergeist“ ist verfügbar auf Apple TV.

„Stranger Things“: Netflix-Liebling mit Halloween-Vibes

Atmosphärisch passt auch die Netflix-Serie „Stranger Things“ perfekt zu einem Halloween-Abend. Kein reiner Horror, dafür aber Spannung, Wesen aus einer anderen Welt und mysteriöse Ereignisse in einer Kleinstadt in Indiana.

Die Geschichte von einer Gruppe von Freunden und einem Mädchen mit psychokinetischen Fähigkeiten, die geheime Regierungsexperimente, übernatürliche Wesen und ein verborgenes Paralleluniversum namens „Upside Down“ entdecken, zählt zu den absoluten Netflix-Lieblingen – und ist eine gute Wahl für einen spannenden Halloween-Abend.

„Stranger Things“ ist bei Netflix verfügbar.

„Wednesday“: Mysterium in skurillen Internat

Auch „Wednesday“ bietet als Horrorkomödie schaurige Halloween-Vibes und gute Unterhaltung für einen Serienabend am 31. Oktober. In bisher zwei Staffeln wird die Geschichte von Wednesday Addams an der Nevermore Academy erzählt. Während die Tochter der ikonischen Addams-Familie an der Schule für Ausgestoßene zurechtkommen muss, ereignet sich eine Mordserie, welche die Stadt in Schrecken versetzt.

„Wednesday“ ist bei Netflix verfügbar.

„Der Untergang des Hauses Usher“: Schauriger Plot mit literarischen Vorlagen

Gleich mehrere Geschichten von Edgar Allan Poe werden in „Der Untergang des Hauses Usher“ in einer übergreifenden Handlung adaptiert. In der achtteiligen Horrorserie treibt eine formwandelnde Kreatur ihr Unwesen im prächtigen Herrenhaus der Usher. Einer nach dem anderen Erben der Dynastie stirbt – und damit werden gut gehütete Geheimnisse offenbart. Regisseur Mike Flanagan hat sich den Erzählungen Poes angenommen und sie für Netflix rundum erfrischt.

„Der Untergang des Hauses Usher“ ist bei Netflix verfügbar.

„Spuk im Hill House“: Wiederkehr ins Familien-Spukhaus

Auch mit „Spuk in Hill House“ bietet Flanagan einen Leckerbissen für den Halloween-Serienabend. Übernatürliche Ereignisse, eine Familientragödie und Erinnerungen an traumatische Verluste sorgen in dieser Neuinterpretation des gleichnamigen Romans der Horror-Legende Shirley Jackson für Nervenkitzel. Zwanzig Jahre nach dem Tod ihrer Mutter kehren die Crain-Geschwister zurück in das gruselige Spukhaus, in dem sie aufgewachsen sind. Alte Wunden reißen auf, als sie sich mit der Geistern ihrer Vergangenheit auseinandersetzen.

„Spuk im Hill House“ ist bei Netflix verfügbar.

„What We Do in the Shadows“: Halloween-Komödie für gemeinsame Lacher

Wer zwar eine Halloween-Ästhetik möchte, aber lieber lacht statt sich zu erschrecken, ist mit „What We Do in the Shadows“ bestens bedient. Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Spielfilm von Taika Waititi (deutscher Titel: „5 Zimmer Küche Sarg“) und hat sechs Staffeln. Sie erzählt im Stil einer Mockumentary von einer Vampir-WG und ihrem menschlichen Diener.

„What We Do in the Shadows“ ist bei Disney+ verfügbar, kaufen kann man einzelne Folgen und ganze Staffeln auf Amazon Prime und Apple TV. Der Film ist aktuell bei keinem Streaming-Anbieter verfügbar, kaufen kann man ihn bei YouTube, Amazon Prime und Apple TV.

„Chilling Adventures of Sabrina“: Eine Halb-Hexe gegen düstere Kräfte

Hexen und Grusel bieten die zwei Staffeln von „Chilling Adventure of Sabrina“. Die Protagonistin versucht in der Coming-of-Age-Serie, im Leben als Mensch und Hexe klarzukommen und muss sich gegen Dämonen, Hexenkonflikte und übernatürliche Mächte beweisen. Dabei könnte sie die letzte Rettung gegen die düsteren Kräfte sein, die ihre Familie und die gesamte Menschheit bedrohen.

„Chilling Adventure of Sabrina“ ist bei Netflix verfügbar.

„Black Mirror“: Dystopischer Ausblick auf die Zukunft der Technologie

Erschreckende Science-Fiction statt blutiger Horror macht „Black Mirror“ zu einer super Ergänzung für einen Serienabend an Halloween. Die Anthologie-Serie überzeugt in 33 Folgen mit dystopischen Szenarien, die im Technologie-Zeitalter vielleicht doch ein wenig zu nah an der Realität sind als einem lieb ist. Sieben Staffeln untersuchen verschiedene, erschreckende Möglichkeiten, wie sich die Technik entwickeln könnte.

„Black Mirror“ überzeugt mit seiner düsteren Atmosphäre und passt damit perfekt zu einem Serien-Marathon an Halloween. Foto: IMAGO/Cinema Publishers Collection

„Black Mirror“ ist bei Netflix verfügbar.

„Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities“: Schaurige Monstergestalten

Was zu Halloween nicht fehlen darf, sind Monster und schaurige Kreaturen. „Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities“ hat genug davon im Gepäck. In acht nicht zusammenhängenden Folgen werden Horrorgestalten in schaurigen Geschichten lebendig gemacht. Eine Geister-Hexe, eine wiedererweckte Leiche und eine riesige Rattenkreatur sind nur einige der Gestalten, die in der Anthologie-Serie auftreten und für die richtige Halloween-Stimmung sorgen.

„Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities“ ist bei Netflix verfügbar.