Nutzer des Musik-Streaminganbieters Spotify können ab heute wieder mit der Funktion „Wrapped“ ihren persönlichen Jahresrückblick sehen können.

Rap dominiert dieses Jahr ganz klar die baden-württembergischen Jahrescharts beim Streaminganbieter Spotify. Der deutsche Rapper Jazeek ist unter Spotify-Nutzern im Südwesten der meistgestreamte Musiker des Jahres. In den Top Ten aus Baden-Württemberg finden sich zudem sechs weitere Musiker, die vor allem durch den Sprechgesang bekannt sind. Das hat der Musik-Streaminganbieter bekanntgegeben. Spotify-Nutzer sollen jetzt wieder mit der Funktion „Wrapped“ ihren persönlichen Jahresrückblick sehen können.

Vor allem der 1999 in Aachen geborene Jazeek, bürgerlich Jazeek Obren Savic, kann auf ein erfolgreiches Jahr zurückschauen. Im Südwesten setzt er sich mit „Most Valuable Playa“ auch in den Album-Charts durch und landet mit „Akon“ zudem auf Platz 4 bei den Top-Songs, wie es von dem aus Schweden stammenden Audio-Streaming-Dienst hieß.

Nur Bronze für Taylor Swift

Auf Platz 2 der Spotify-Südwest-Charts platziert sich der Berliner Rapper Luciano („Bamba“), bürgerlich Patrick Großmann, der mit seinen Singles und Alben regelmäßig Topplatzierungen schafft. Sein Solo-Debüt feierte er 2017 mit der Single „Eiskalt“. Erst auf Platz drei der meistgestreamten Künstler im Südwesten steht US-Superstar Taylor Swift („All Too Well“). Das überrascht, denn – abgesehen von Nordrhein-Westfalen – machen Swift und der Rapper Pashanim („Airwaves“) in allen anderen Bundesländern das Rennen.

Die Top 10 der bei Spotify meistgestreamten Musiker in Baden-Württemberg dieses Jahr:

Jazeek

Luciano

Taylor Swift

Pashanim

Bonez MC

Linkin Park

Dardan

RAF Camora

Aymen

The Weeknd

Unter den Podcasts bleibt in Baden-Württemberg und Deutschland „Gemischtes Hack“ mit Felix Lobrecht und Tommi Schmitt der Spitzenreiter. Dahinter folgen – ebenso wenig überraschend – die Podcasts „Mordlust“ von Paulina Krasa und Laura Wohlers und „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“ von Bill und Tom Kaulitz.

Zartmann hat den Top-Song

Spotify ist mit mehr als 700 Millionen Hörern der weltweit größte Musikstreaming-Dienst. Unter den deutschen Nutzern der App waren das 2025 die Top 3 der meistgehörten Songs in Baden-Württemberg: „tau mich auf“ von Zartmann, „Wackelkontakt“ von Oimara und Alex Warrens Song „Ordinary“.

Weltweit ist – nicht zum ersten Mal – die Musik von Bad Bunny („Debí Tirar Más Fotos“) aus Puerto Rico bei Spotify am meisten gestreamt worden. In Deutschland liegt dieses Jahr – wie 2024 – Taylor Swift auf Platz eins. Sie hat im Oktober ihr jüngstes Album „The Life of a Showgirl“ veröffentlicht.

Spotify ist Weltmarktführer

Spotify ist Marktführer bei Musik-Streamingdiensten. Die Nutzerzahlen sind dieses Jahr wieder gestiegen und liegen aktuell bei rund 713 Millionen monatlich aktiven Hörern.

„Wrapped“ ist ein beliebtes und in den sozialen Medien viel geteiltes Format. Es wird jährlich Anfang Dezember veröffentlicht. Welchen Zeitraum Spotify für die Erhebung genau nutzt, teilt der Anbieter auf Nachfrage nicht mit.

Andere Streamingdienste

Schon lange können Musikfans ihre Nutzergewohnheiten auch bei anderen Anbietern verfolgen. Ein Geheimtipp unter vielen Musikfans ist der Online-Musikdienst „Last.fm“.

Neben Spotify gibt es weitere Streamingdienste wie etwa Deezer, Tidal, Apple Music oder YouTube Music. Viele Musikerinnen und Musiker kritisieren schon lange, dass sie für ihre Musik bei Anbietern wie Spotify zu wenig bezahlt bekommen. Die Vergütung ist je nach Anbieter und Künstler unterschiedlich.