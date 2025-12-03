Nutzer des Musik-Streaminganbieters Spotify können ab heute wieder mit der Funktion „Wrapped“ ihren persönlichen Jahresrückblick sehen können.
03.12.2025 - 14:22 Uhr
Rap dominiert dieses Jahr ganz klar die baden-württembergischen Jahrescharts beim Streaminganbieter Spotify. Der deutsche Rapper Jazeek ist unter Spotify-Nutzern im Südwesten der meistgestreamte Musiker des Jahres. In den Top Ten aus Baden-Württemberg finden sich zudem sechs weitere Musiker, die vor allem durch den Sprechgesang bekannt sind. Das hat der Musik-Streaminganbieter bekanntgegeben. Spotify-Nutzer sollen jetzt wieder mit der Funktion „Wrapped“ ihren persönlichen Jahresrückblick sehen können.