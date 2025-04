Was bringt der neue Monat? Wir stellen hier die elf interessantesten Streaming-Serien vor, die im Mai bei Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV+ und Co. starten.

1 The Four Seasons Nein, das ist kein Hotel-Thriller, der versucht, das Erfolgsrezept von „The White Lotus“ zu kopieren. Die Miniserie von Tina Fey („30 Rock“) ist eine romantische Komödie, die auf Alan Aldas Film „The Four Seasons“ aus dem Jahr 1981 beruht. Und der Titel hat nichts mit einer Hotelkette zu tun, sondern wurde bei Vivaldis Violinkonzerten „Vier Jahreszeiten“ geborgt. Neben Tina Fey und Steve Carrell ist auch Alan Alda als Gast dabei. Netflix, 1. Mai

2 Star Wars: Geschichten der Unterwelt Im „Star Wars“-Universum tummeln sich zwischen imperialen Sturmtruppen, Jedi-Rittern und Rebellen viele Kriminelle. Die animierten Kurzfilme von Dave Filoni erzählen von einer ehemaligen Kopfgeldjägerin und einem Ausgestoßenen, die versuchen, in einer weit, weit entfernten Galaxie irgendwie über die Runden zu kommen. Disney+, 4. Mai

3 Drunter und Drüber – Chaos auf dem Friedhof Das Dreamteam Nicholas Ofczarek und Julia Jentsch aus der Alpen-Thriller-Serie „Der Pass“ ist kaum wieder zu erkennen, wenn sie als Heli Wondratschek und Ursula Finke darum streiten, wer auf dem Wiener Friedhof Donnersbach der Boss ist. Aber auch in dieser schwarzhumorig-abstrusen Variante von „The Office“ beweisen sich die beiden als herrlich seltsames Paar. Prime Video, 9. Mai

4 Bet Die Coming-of-Age-Serie, die auf den „Kakegurui“-Mangas Homura Kawamotos und Tōru Naomuras beruht, variiert originell ein Lieblingsthema der Jugendliteratur: das Leben im Internat. Erzählt wird die Geschichte von Yumeko, die neu ist an einer elitären Privatschule, in der es nur die zu etwas bringen, die Talent in Glücksspielen haben. Netflix, 15. Mai

5 Murderbot Alexander Skarsgård aus „Big Little Lies“ und „True Blood“ kann auch anders: In der Sci-Fi-Comedyserie „Murderbot“ spielt er einen sarkastischen Security-Roboter, der sich selbst gehackt hat, weil er viel lieber Soap Operas schaut, als von dummen Menschen auf gefährliche Missionen geschickt zu werden. Apple TV+, 16. Mai

6 Nine Perfect Strangers Nicole Kidman kehrt als mysteriös-enigmatischer Guru Masha zurück. In der ersten Staffel von „Nine Perfect Strangers“ versprach Masha Gästen in ihrer exklusiven Wellness-Resort „Tranquillum House“ eine spirituelle Auszeit und verzierte jedes „Namaste“ mit einem dezent-russischen Akzent. Was sie in der zweiten Staffel vorhat, ist noch geheim. Mit dabei sind aber auf jeden Fall Henry Golding, Mark Strong und Lena Olin. Prime Video, 22. Mai

7 Sirens Die schwarze Komödie mit Julianne Moore, Milly Alcock und Kevin Bacon erzählt von den Schattenseiten des Luxuslebens der Reichen und Schönen auf der idyllischen US-Insel Martha’s Vineyard. Bonuspunkte verdient sich die Miniserie damit, dass sie nicht auf einem Bestsellerroman, Videospiel oder Comic beruht, sondern auf einem Theaterstück. Netflix, 22. Mai

8 Department Q Diese britische Thrillerserie geht dagegen kein Risiko ein. „Department Q“ ist eine Adaption der gleichnamigen Krimis von Jussi Adler-Olsen. In den Hauptrollen sind Matthew Goode als psychisch angeschlagener Ermittler und Kelly Macdonald als Polizeitherapeutin zu sehen. Netflix, 29. Mai

Matthew Goode in „Department Q“ Foto: Netflix

9 The Better Sister Und noch mehr toll besetzte Krimi-Bestseller: In der Miniserie, die auf Alafair Burkes Thriller „Die perfekte Schwester“ beruht, finden die beiden Schwestern Chloe (Jessica Biel) und Nicky (Elizabeth Banks) wieder zusammen, nachdem Chloes Ehemann ermordet wurde. Prime Video, 29. Mai

10 And Just Like That ... Der US-Bezahlsender beschert den „Sex and the City“-Fans ein Wiedersehen mit Carrie, Miranda, Charlotte und Co. Die dritte Staffel des Ablegers „And Just Like That ...“ steht unter dem Motto „Summer in the City“. Es dürfte also (wieder einmal) heiß werden in New York City. Sky/Wow, 29. Mai

11 MobLand Die größten Erwartungen weckt in diesem Monat aber der in Deutschland eher kleine Streamingdienst Paramount+. In Guy Richies Serie „MobLand“ spielt Pierce Brosnan den Chef eines Verbrecherclans, der sich von London aus als der wichtigste kriminelle Global Player behaupten will. In dem brutalen Machtkampf mischen auch Tom Hardy, Helen Mirren und Paddy Considine mit. Paramount+, 30. Mai