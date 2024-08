Seit mehr als einer Woche verziert Banksy Wände in London mit Tieren. Das neueste Werk erscheint ausgerechnet am Zoo - und könnte das Leitmotiv der aktuellen Serie liefern.

dpa 13.08.2024 - 12:21 Uhr

London - Banksy lässt die Tiere frei: Sein neuntes tierisches Motiv in Folge hat der mysteriöse Street-Art-Künstler ausgerechnet am Londoner Zoo angebracht. Dabei hält ein Gorilla scheinbar einen Rollladen am Eingang hoch, damit mehrere Tiere entkommen können, wie auf einem Foto von Banksys Instagram-Account zu sehen ist.