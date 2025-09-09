Street Food in Murrhardt: Am Freitag, 12. September, verwandelt sich die Innenstadt von 16.30 bis 22.30 Uhr in eine Genussmeile mit Führungen und Shopping.

Chris Lederer 09.09.2025 - 11:53 Uhr

Die Innenstadt von Murrhardt wird am Freitag, 12. September, von 16.30 bis 22.30 Uhr zur großen Street-Food-Zone. Besucherinnen und Besucher können sich durch ein handverlesenes Angebot schlemmen: Burger, Grillwürste, Steak, Kartoffelspiralen, Maultaschenvariationen, osteuropäische Spezialitäten wie Schaschlik und Pelmeni, türkische Klassiker von Köfte bis Lahmacun, Backfisch, Gyros-Pita oder vegetarische und vegane Fladenbrote. Auch Langos, Crêpes, Apfelküchle und weitere süße Leckereien fehlen nicht. Über ein Dutzend Beschicker haben sich angemeldet.