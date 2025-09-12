Street Photography in Stuttgart Fotograf Jürgen Winkels: Diese Spots eignen sich am besten
Jürgen Winkels betreibt Street Photography in Stuttgart. Er erklärt seine Faszination und verrät die besten Spots der Stadt.
Jürgen Winkels betreibt Street Photography in Stuttgart. Er erklärt seine Faszination und verrät die besten Spots der Stadt.
Jürgen Winkels schleicht um die Skulptur vor der Universitätsbibliothek in Stuttgart herum. Aus jeder Perspektive betrachtet er die metallischen Streben, die wie ein Rahmen wirken. Durch den Sucher beobachtet er einen Radfahrer, der gleich vorbeifährt und drückt im richtigen Moment ab. Auf dem Bild: Ein fremder Mensch, eingerahmt von altem Metall.