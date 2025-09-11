Streetwear-Designer Bora Tanay: Stuttgarter Künstler kritisiert Eidechsen-Umsiedlung für S21 und entwirft Shirt

Wie sollte Artenschutz aussehen? Der Stuttgarter Künstler Bora Tanay hat sich mit der Umsiedlung von Eidechsen im Rahmen des Großbauprojekts S21 beschäftigt. Die streng geschützten Zaun- und Mauereidechsen mussten umgesiedelt werden, nachdem Tausende von ihnen auf den Baustellen – insbesondere in Wendlingen und Stuttgart-Untertürkheim – gefunden wurden. Die Umsiedlung verzögerte die Bauarbeiten, teuer war sie auch.

Bora Tanay möchte auf die heimischen Eidechsen aufmerksam machen

Bora Tanay, der dafür bekannt ist, Mode aus alten Vintage-Stücken zu entwerfen, ist weder ein Gegner noch ein Befürworter des Bauprojekts S21, wie er unserer Zeitung mitteilte. Es habe seine Vor- und Nachteile. Die Umsiedlung der Eidechsen sieht er aber rückblickend kritisch. Das schreibt er auch in seinem neuen Instagram-Post, den er gemeinsam mit dem Stuttgarter Concept-Store „Abnorm Studio“ absetzte. So: „Statt die Echsen einfach in Ruhe zu lassen, wurden sie in absurde Ersatz-Habitate verfrachtet – nur damit das Megaprojekt weiterläuft. Ein Paradebeispiel dafür, wie man sich die Welt so lange zurechtbiegt, bis sie ins Konzept passt.“

Zu Ehren der Echsen, die sich „auch in heimischen Gärten oder zum Beispiel dem Killesberg-Park finden lassen“ entwickelte der Künstler die limitierte Auflage „Stuttgarter Zauneidechsen Tribute Longsleeve“: ein langärmliges, von Hand gefärbtes und selbst bedrucktes Shirt. Das Kleidungsstück in Batikoptik mit Schriftzug und abstrakter Echse auf der Vorderseite gibt es in limitierter Auflage im Abnorm Studio in der Christophstraße und bis zum 28. September in Bora Tanays „Megastore“ in der Eberhardstraße.

Das limitierte Shirt gibt es in seinem Pop-up-Shop

Der freischaffende Künstler verbindet Mode mit Kunst. Vintagekleidungsstücke pimpt er zum Beispiel mithilfe der Siebdruckmaschine auf. Seinen Stil prägte die Jugend in den 90ern. Im Jugendhaus Mitte machte der Stuttgarter Bekanntschaft mit der Hip-Hop-, Graffiti- und Streetart-Szene.

2025 bespielte er die ehemaligen Räumlichkeiten des Icecafé Adria in der Eberhardstraße 5 mit einem Pop-up-Shop. Am Freitag, 12. September, findet dort eine Veranstaltung mit dem Titel „Mega Store Event“ statt, bei dem neue Kleidungsstücke präsentiert werden und verschiedene lokale Künstlerinnen und Künstler auftreten, wie beispielsweise der Musiker Flawless Issues.