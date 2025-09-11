Streetwear-Designer Bora Tanay Stuttgarter Künstler kritisiert Eidechsen-Umsiedlung für S21 und entwirft Shirt
Artenschutz trifft Streetwear: Bora Tanay thematisiert die Eidechsen-Umsiedlung bei S21 und entwirft ein limitiertes Tribute-Shirt.
Artenschutz trifft Streetwear: Bora Tanay thematisiert die Eidechsen-Umsiedlung bei S21 und entwirft ein limitiertes Tribute-Shirt.
Wie sollte Artenschutz aussehen? Der Stuttgarter Künstler Bora Tanay hat sich mit der Umsiedlung von Eidechsen im Rahmen des Großbauprojekts S21 beschäftigt. Die streng geschützten Zaun- und Mauereidechsen mussten umgesiedelt werden, nachdem Tausende von ihnen auf den Baustellen – insbesondere in Wendlingen und Stuttgart-Untertürkheim – gefunden wurden. Die Umsiedlung verzögerte die Bauarbeiten, teuer war sie auch.