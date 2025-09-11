 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Stuttgart
  4. Stadtkind Stuttgart

  6. Stuttgarter Künstler kritisiert Eidechsen-Umsiedlung für S21 und entwirft Shirt

Streetwear-Designer Bora Tanay Stuttgarter Künstler kritisiert Eidechsen-Umsiedlung für S21 und entwirft Shirt

Streetwear-Designer Bora Tanay: Stuttgarter Künstler kritisiert Eidechsen-Umsiedlung für S21 und entwirft Shirt
1
Das neue Shirt soll die heimische Eidechse und ihre Reise darstellen. Foto: Bora Tanay/Imago

Artenschutz trifft Streetwear: Bora Tanay thematisiert die Eidechsen-Umsiedlung bei S21 und entwirft ein limitiertes Tribute-Shirt.

Digital Desk: Katrin Maier-Sohn (kms)

Wie sollte Artenschutz aussehen? Der Stuttgarter Künstler Bora Tanay hat sich mit der Umsiedlung von Eidechsen im Rahmen des Großbauprojekts S21 beschäftigt. Die streng geschützten Zaun- und Mauereidechsen mussten umgesiedelt werden, nachdem Tausende von ihnen auf den Baustellen – insbesondere in Wendlingen und Stuttgart-Untertürkheim – gefunden wurden. Die Umsiedlung verzögerte die Bauarbeiten, teuer war sie auch.

 

„Inklusive Planungen, Gutachten, mehrjährigem Monitoring, Fangaktionen, aufwendige Sicherung der abgesammelten Flächen gegen erneute Besiedlung und Grunderwerb oder Pacht kostet die Umsiedlung einer Eidechse im Bahnprojekt Stuttgart–Ulm zwischen 2000 und 4000 Euro“, sagte ein Bahn-Sprecher 2019 unserer Zeitung. Der Nabu merkte an, dass es auch günstiger gegangen wäre, hätte man frühzeitiger an den Artenschutz gedacht.

Unsere Empfehlung für Sie

Stuttgarter Upcycling Streetstyle: Neues Upcycling-Fashion-Pop-up im ehemaligen Icecafé Adria

Stuttgarter Upcycling Streetstyle Neues Upcycling-Fashion-Pop-up im ehemaligen Icecafé Adria

Bora Tanay hat vor Kurzem mit seinem Upcycling-Label die ehemaligen Räumlichkeiten des Icecafé Adria in der Eberhardstraße in Stuttgart-Mitte bezogen. Es gibt Pullis, Shirts, Hosen und eine Ausstellung.

Bora Tanay möchte auf die heimischen Eidechsen aufmerksam machen

Bora Tanay, der dafür bekannt ist, Mode aus alten Vintage-Stücken zu entwerfen, ist weder ein Gegner noch ein Befürworter des Bauprojekts S21, wie er unserer Zeitung mitteilte. Es habe seine Vor- und Nachteile. Die Umsiedlung der Eidechsen sieht er aber rückblickend kritisch. Das schreibt er auch in seinem neuen Instagram-Post, den er gemeinsam mit dem Stuttgarter Concept-Store „Abnorm Studio“ absetzte. So: „Statt die Echsen einfach in Ruhe zu lassen, wurden sie in absurde Ersatz-Habitate verfrachtet – nur damit das Megaprojekt weiterläuft. Ein Paradebeispiel dafür, wie man sich die Welt so lange zurechtbiegt, bis sie ins Konzept passt.“

Zu Ehren der Echsen, die sich „auch in heimischen Gärten oder zum Beispiel dem Killesberg-Park finden lassen“ entwickelte der Künstler die limitierte Auflage „Stuttgarter Zauneidechsen Tribute Longsleeve“: ein langärmliges, von Hand gefärbtes und selbst bedrucktes Shirt. Das Kleidungsstück in Batikoptik mit Schriftzug und abstrakter Echse auf der Vorderseite gibt es in limitierter Auflage im Abnorm Studio in der Christophstraße und bis zum 28. September in Bora Tanays „Megastore“ in der Eberhardstraße.

Das limitierte Shirt gibt es in seinem Pop-up-Shop

Der freischaffende Künstler verbindet Mode mit Kunst. Vintagekleidungsstücke pimpt er zum Beispiel mithilfe der Siebdruckmaschine auf. Seinen Stil prägte die Jugend in den 90ern. Im Jugendhaus Mitte machte der Stuttgarter Bekanntschaft mit der Hip-Hop-, Graffiti- und Streetart-Szene.

2025 bespielte er die ehemaligen Räumlichkeiten des Icecafé Adria in der Eberhardstraße 5 mit einem Pop-up-Shop. Am Freitag, 12. September, findet dort eine Veranstaltung mit dem Titel „Mega Store Event“ statt, bei dem neue Kleidungsstücke präsentiert werden und verschiedene lokale Künstlerinnen und Künstler auftreten, wie beispielsweise der Musiker Flawless Issues.

Weitere Themen

Stadtkind Wochenendtipps: Kostenloses Kino, Happy Techno und 10 Jahre Im Wizemann

Stadtkind Wochenendtipps Kostenloses Kino, Happy Techno und 10 Jahre Im Wizemann

Auf geht’s, ab geht’s: An diesem Wochenende steht in Stuttgart wieder alles auf Vollgas. Festivals mit special Guests wie Black Coffee treffen auf Flohmarkt-Vibes und Freiluftkino.
Von Tanja Simoncev
Zahnschmuck zurück im Trend: Stuttgart feiert Grillz – Zahntechniker gibt Einblicke

Zahnschmuck zurück im Trend Stuttgart feiert Grillz – Zahntechniker gibt Einblicke

Grillz sind zurück – auch in Stuttgart wie auf dem Happy Dance Open-Air am Freitag auf Fridas Pier. Wir haben mit Zahntechnikermeister Christoph Kiefner, über den Trend gesprochen.
Von Tanja Simoncev
Boulder-Elemente, Kunst und mehr: Aus Rathauspassage wird Interflux

Boulder-Elemente, Kunst und mehr Aus Rathauspassage wird Interflux

Die heruntergekommene Rathauspassage in der Stuttgarter Innenstadt gehört bald der Vergangenheit an. Im Oktober startet dort mit dem Interflux eine neue kulturelle Spielstätte.
Von Swantje Kubillus
Wie real ist die Tankangst?: „Refuel Anxiety“: Warum Tanken für einige junge Menschen zum Stressfaktor wird

Wie real ist die Tankangst? „Refuel Anxiety“: Warum Tanken für einige junge Menschen zum Stressfaktor wird

Eine Studie fand heraus: 6 von 10 jungen Menschen leiden unter Tankangst. Was genau fürchten die jungen Fahrer und Fahrerinnen? Und was kann man dagegen tun?
Von Berit Böbel
28-Jährige zeigt ihre Wohnung: Bei junger Stuttgarterin trifft Design-Anspruch auf Faible für Gebrauchtes

28-Jährige zeigt ihre Wohnung Bei junger Stuttgarterin trifft Design-Anspruch auf Faible für Gebrauchtes

Alicia Wolf (28) kauft ungern neue Sachen. Wie die gelernte Schreinerin aus Stuttgart über unseren Umgang mit Möbeln denkt – und welche Tipps sie für Fundstücke von Kleinanzeigen hat.
Von Valentin Schwarz
Junge Menschen und ihre Finanzen: Was bei einer Stuttgarter Physiotherapeutin in Teilzeit am Ende übrig bleibt

Junge Menschen und ihre Finanzen Was bei einer Stuttgarter Physiotherapeutin in Teilzeit am Ende übrig bleibt

Laut einer Umfrage würden gerne mehr Menschen in Teilzeit arbeiten. Aber was bedeutet das ganz praktisch und finanziell? Eine Stuttgarter Physiotherapeutin gibt Einblick.
Von Lea Krug
Zwischen Hip-Hop und Stäffele: Bartek verbringt einen Tag auf dem Stuttgarter Weindorf – eine Anleitung

Zwischen Hip-Hop und Stäffele Bartek verbringt einen Tag auf dem Stuttgarter Weindorf – eine Anleitung

Ein Daydrinking-Samstag auf dem Stuttgarter Weindorf – das will gelernt sein. Was ist wichtig und wie schafft man es, den Tag zu beenden? Bartek hat eine Anleitung für euch.
Von Bartek Nikodemski
Stadtkind Wochenendtipps: Second-Hand-Markt, Daydrinking und Gegrilltes beim Summer-Closing

Stadtkind Wochenendtipps Second-Hand-Markt, Daydrinking und Gegrilltes beim Summer-Closing

Das Wetter in Stuttgart ist durchwachsen, die Laune nach dem Urlaub eher so mittel, aber: Das Wochenende naht und mit ihm Spätsommer-Vibes und ein paar richtig coole Happenings.
Von Tanja Simoncev
Neueröffnung im Milaneo: Nostalgie, K-Pop und DIY im Atelier Souris

Neueröffnung im Milaneo Nostalgie, K-Pop und DIY im Atelier Souris

Analoge Fotos feiern längst ihr Comeback: Im Milaneo hat Hatti Philipp mit ihrem neue Atelier Souris einen Ort für K-Pop und DIY-Fans geschaffen.
Von Lea Krug
Blockparty in Stuttgart: Junge Arbeiter bringen Beats, Identität und Community auf die Bühne

Blockparty in Stuttgart Junge Arbeiter bringen Beats, Identität und Community auf die Bühne

Am Samstag, den 6. September, lädt das Rap-Trio JUNGE ARBEITER zu einer Blockparty im Hinterhof des Studios „Mommy I’m Sorry“ in Stuttgart.
Von Elisabeth Remmert
Weitere Artikel zu Stuttgart Stuttgart 21 Mode Fashion Shopping
 