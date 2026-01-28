Streichquartett im Mozartsaal: Kühle Strenge, wilder Rausch – so war’s bei Quatuor Diotima

Viele klassische Streichquartette haben ein Profil, mit dem sie sich abzuheben trachten vom Mainstream. Beim Vision String Quartet etwa sind es keck-zeitgeistige Eigenkompositionen, die das ansonsten klassische Repertoire ergänzen; das Quatuor Ébène sucht die Nähe zu Jazz und Weltmusik. Das ebenfalls aus Frankreich stammende Quatuor Diotima hat sich auf zeitgenössische Musik spezialisiert, was ein Blick in seine Diskografie eindrucksvoll belegt: Einspielungen der Quartette von Helmut Lachenmann oder Pierre Boulez finden sich dort neben der Gesamteinspielung der Quartette der Zweiten Wiener Schule – also Schönberg, Berg und Webern.