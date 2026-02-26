Der rnv (Mannheim/Heidelberg) und die SWU Verkehr GmbH in Ulm haben Haustarifverträge. Doch in Stuttgart, Karlsruhe, Esslingen und weiteren Städten droht womöglich Streik.

Wenn die Gewerkschaft Verdi im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) am Freitag/Samstag, 27./28. Februar, zum Warnstreik aufruft, brauchen Pendler in Baden-Württemberg womöglich starke Nerven – obwohl für Städte wie Karlsruhe und Stuttgart noch keine Entscheidung gefallen ist. Schon Ende Januar standen die Räder in vielen kommunalen Verkehrsbetrieben im Ländle still.

Doch welche Städte mit schienengebundenem Nahverkehr (also Straßenbahnen und Stadtbahnen) hat es beim letzten Mal getroffen – und welche nicht? Und auf was muss man sich Ende Februar einstellen?

ÖPNV-Streik in Stuttgart, Freiburg, Karlsruhe & Co.?

Beim letzten landesweiten Verdi-Streik im kommunalen Nahverkehr lag der Fokus auf den Betrieben, die unter den Manteltarifvertrag des Kommunalen Arbeitgeberverbands (KAV) Baden-Württemberg fallen. Insgesamt wurden sieben Städte bestreikt: Stuttgart, Karlsruhe, Heilbronn, Freiburg, Baden-Baden, Esslingen und Konstanz.

Da Baden-Baden, Esslingen und Konstanz den Nahverkehr jedoch rein über Busse abwickeln, bleiben genau vier Städte mit schienengebundenem Nahverkehr übrig, die vom Streik lahmgelegt wurden.

Drohender ÖPNV-Streik in Baden-Württemberg

Stuttgart (SSB): In der Landeshauptstadt blieben die gelben Stadtbahnen, aber auch die Zahnradbahn („Zacke“) und die Seilbahn stehen.

Karlsruhe (KVV, AVG, VBK): Die Fächerstadt, berühmt für das „Karlsruher Modell“, musste weitreichende Ausfälle bei den städtischen Straßenbahnen und den ins Umland fahrenden Stadtbahnen hinnehmen.

Heilbronn (SWH): Auch in der Käthchenstadt standen die Bahnen des Stadtbahnnetzes still.

Freiburg im Breisgau (VAG): Im Breisgau ging auf den Schienen der Freiburger Straßenbahn ebenfalls nichts mehr.

Kein Streik in Mannheim, Heidelberg und Ulm

Wer sich in Baden-Württemberg auskennt, wird sich fragen: Was ist mit den Straßenbahnen der Rhein-Neckar-Region oder in Ulm?

Hier gab es beim letzten Streik Entwarnung für die Fahrgäste:

Die rnv (Rhein-Neckar-Verkehr GmbH), die den Schienenverkehr in Mannheim und Heidelberg betreibt, wurde nicht bestreikt. Der Grund: Die rnv hat einen eigenen Haustarifvertrag, der noch bis 2027 gültig ist und somit der Friedenspflicht unterliegt.

Auch die SWU in Ulm war vom letzten Streikaufruf nicht betroffen, sodass die Ulmer Straßenbahnen an diesem Tag regulär fuhren.

Ein Verdi-Streik im Ländle trifft vor allem die großen kommunalen Betriebe des KAV hart. Wer in Stuttgart, Karlsruhe, Heilbronn oder Freiburg auf die Schiene angewiesen ist, sollte an Streiktagen definitiv das Homeoffice bevorzugen oder aufs Fahrrad umsteigen.