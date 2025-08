Die Tarifrunde 2025 für die Brot- und Backwarenindustrie im Land ist beendet. Wie die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG)mitteilt, erhalten die Beschäftigten der Brotindustrie künftig mehr Geld. Dafür hatten unter anderem auch die Bäcker bei Lieken in Bietigheim-Bissingen gestreikt.

Löhne und Gehälter steigen um 6,42 Prozent

„Uns ist nach äußerst schwierigen Verhandlungen mit zwei Warnstreikwellen mit 24-Stunden-Streiks und der Aussperrung der Beschäftigten bei Lieken in Crailsheim der Durchbruch gelungen“, so Alexander Münchow, Landesbezirkssekretär der (NGG) und Verhandlungsführer vom mittlerweile vierten Verhandlungstermin am 29. Juli in Eschborn.

Rückwirkend zum 1. April erhöhen sich die Löhne und Gehälter um 3 Prozent. Zum Juni 2026 steigen sie um weitere 2,4 Prozent und zum 1. Januar 2027 nochmals um 0,9 Prozent an. Dies entspricht einer tabellenwirksamen Erhöhung der Löhne und Gehälter um insgesamt 6,42 Prozent. Auch die Ausbildungsvergütungen steigen.

Tarifabschluss wurde „hart erkämpft“

„Die Beschäftigten haben sich dieses Ergebnis mit den tollen Brotstreiks in den letzten Wochen hart erkämpft “, so Münchow. „Auch die große Solidarität nach der unverhältnismäßigen Aussperrung der Beschäftigten von Lieken in Crailsheim nach dem erfolgreichen 24-Stunden-Warnstreik vor Ort hat die NGG-Verhandlungskommission gestärkt.“

Unter das Tarifgebiet Baden-Württemberg fallen insbesondere die beiden Lieken-Werke in Bietigheim-Bissingen und Crailsheim.