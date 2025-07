Die Bäcker bei Lieken in Bietigheim-Bissingen haben am Montag erneut gestreikt. Denn sie sind mit dem Angebot ihres Arbeitgebers unzufrieden.

Trotz eines verbesserten Angebots ruft die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG), Region Stuttgart, die rund 250 Beschäftigten der Großbäckerei Lieken in Bietigheim-Bissingen erneut zu einem 24-stündigen Streik auf. Sie fordern 6,5 Prozent mehr Lohn, 100 Euro zusätzlich für Auszubildende und die Fortführung der tariflichen Übernahmeregelung.

Das Unternehmen bietet 2,8 Prozent mehr Gehalt ab sofort und weitere 2,3 Prozent zu einem späteren Zeitpunkt. Das ist mehr als nach der ersten Verhandlungsrunde im Mai, das Angebot sei dennoch inakzeptabel. „Wir lassen uns nicht mit Krümeln abspeisen“, sagt Magdalena Krüger, Geschäftsführerin der NGG-Region Stuttgart.

Nächste Verhandlungen sind am 29. Juli geplant

In Ostdeutschland hat die NGG mit den Arbeitgebern der Brotindustrie einen neuen Tarifvertrag vereinbart. In mehreren Stufen sollen die Löhne bis Ende 2025 an das bundesweite Spitzenniveau von Hamburg und Schleswig-Holstein angeglichen werden – insgesamt um bis zu 5,6 Prozent. „Wir gönnen den Kolleginnen und Kollegen im Osten den Abschluss“, betont Krüger. „Aber hier im Süden sind Mieten und Lebenshaltungskosten deutlich höher – deshalb fordern wir auch in Baden-Württemberg eine spürbare Lohnerhöhung.“

Am 29. Juli verhandelt die Gewerkschaft erneut mit den Arbeitgeber.