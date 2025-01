Zahlreiche Busse blieben am Donnerstag im Kreis Ludwigsburg stehen. Viele Fahrgäste sind jedoch auf diese angewiesen und entsprechend sauer. Einige zeigen aber auch Verständnis für die Streikenden.

Frederik Herrmann 09.01.2025 - 16:00 Uhr

Morgens herrscht meist reges Treiben am Busbahnhof in Ludwigsburg. Menschen eilen über die Straße, Busse fahren ein und aus, um Pendler und Schüler zu ihrer Arbeit oder in die Schule zu bringen. Doch an diesem Donnerstag ist es anders: Die Busfahrer dreier Unternehmen im Kreis streiken, ihre Busse bleiben stehen. Und dennoch warten einige Menschen am Omnibusbahnhof in Ludwigsburg und fragen sich, wie sie nun weiterkommen sollen. Der Streik hat viele überrascht.