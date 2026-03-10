In dieser Woche kommt es wieder zu massiven Streiks im ÖPNV. Betroffen sind etliche Städte in Deutschland. Wie sieht es bei der Bahn aus?

Lukas Böhl 10.03.2026 - 09:20 Uhr

Die Deutsche Bahn ist nicht von den aktuellen Streiks betroffen. Diese beschränken sich auf den jeweils örtlichen Nahverkehr. Die Deutsche Bahn hat die Tarifverhandlungen mit der Gewerkschaft der Lokführer (GdL) am 27. Februar 2026 abgeschlossen. Damit sind Streiks bei der Bahn für längere Zeit vom Tisch. Die S-Bahnen und Regionalzüge fahren diese Woche nach Plan und können als Alternative zu den ausfallenden Verkehrsmitteln genutzt werden.