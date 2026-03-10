In dieser Woche kommt es wieder zu massiven Streiks im ÖPNV. Betroffen sind etliche Städte in Deutschland. Wie sieht es bei der Bahn aus?

Digital Desk: Lukas Böhl (lbö)

Die Deutsche Bahn ist nicht von den aktuellen Streiks betroffen. Diese beschränken sich auf den jeweils örtlichen Nahverkehr. Die Deutsche Bahn hat die Tarifverhandlungen mit der Gewerkschaft der Lokführer (GdL) am 27. Februar 2026 abgeschlossen. Damit sind Streiks bei der Bahn für längere Zeit vom Tisch. Die S-Bahnen und Regionalzüge fahren diese Woche nach Plan und können als Alternative zu den ausfallenden Verkehrsmitteln genutzt werden.

 

Warum wird immer noch gestreikt?

Im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in Deutschland kommt es aktuell wegen ausstehender Tarifvereinbarungen weiterhin zu Streiks der Beschäftigten. Die Streiks in einigen Bundesländern dauern an, da dort noch keine Einigung mit den Arbeitgebern erzielt werden konnte. Erst mit einem Abschluss enden auch die Arbeitsniederlegungen.

Verdi fordert vor allem bessere Arbeitsbedingungen für rund 100.000 Beschäftigte, darunter kürzere Wochenarbeitszeiten (z. B. von 39 auf 37 Stunden), längere Ruhepausen (mindestens 11 Stunden zwischen Schichten) und höhere Zuschläge für Nacht- und Wochenendarbeit. In einigen Bundesländern wie Bayern, Thüringen oder dem Saarland geht es zusätzlich um Lohnerhöhungen.