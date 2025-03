Warnstreiks an deutschen Flughäfen

Hier lesen Sie, wie lange die Warnstreiks an den Flughäfen in Deutschland dieses Mal andauern werden.

Redaktion 10.03.2025 - 07:11 Uhr

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) hat für Montag, den 10. März 2025, ganztägige Warnstreiks an mehreren deutschen Verkehrsflughäfen angekündigt. Betroffen sind die Flughäfen Hamburg, Bremen, Hannover, Berlin, Düsseldorf, Weeze, Dortmund, Köln/Bonn, Leipzig/Halle, Frankfurt, Stuttgart, Karlsruhe/Baden-Baden und München. Der Streik begann in der Nacht von Sonntag auf Montag und endet in der Nacht von Montag auf Dienstag.