Aufgrund des Streiks am Freitag, 7. März, kann es am Landratsamt in Ludwigsburg und den Außenstellen im Landkreis zu Einschränkungen kommen.

Andreas Hennings 06.03.2025 - 17:45 Uhr

Die Kfz-Zulassungsstellen im Landratsamt Ludwigsburg sowie in den Außenstellen des Landratsamts werden am Freitag, 7. März, voraussichtlich wieder bestreikt. Das teilt das Landratsamt am Donnerstag mit.