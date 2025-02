Was waren die Auswirkungen des Streiks im öffentlichen Nahverkehr und im privaten Busgewerbe am Freitag in und um Stuttgart?

Andreas Geldner 21.02.2025 - 12:20 Uhr

Stell dir vor, es ist Streik – und kaum einer pendelt. So lässt sich die Bilanz des Streiks im Nahverkehr am Freitagmorgen in der Region Stuttgart zusammenfassen. Ob die Polizei in Stuttgart, das Lagezentrum des Landesinnenministeriums, die Verkehrsleitzentrale der Stadt Stuttgart oder die Deutsche Bahn, deren Züge und S-Bahnen vom Streik nicht betroffen waren - die Antwort lautete immer gleich: Keine besonderen Vorkommnisse. Weder besondere Staus noch überfüllte S-Bahnen.