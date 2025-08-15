Mitten in der Urlaubssaison starten Mitarbeiter des Bodenpersonals in Spanien einen Streik. Die Auswirkungen dürften sich jedoch in Grenzen halten. Das liegt auch an einer staatlichen Vorgabe.
15.08.2025 - 12:23 Uhr
Madrid - Flugreisende von und nach Spanien müssen sich wegen eines Streiks des Bodenpersonals auf Verspätungen und Probleme mit dem Gepäck einstellen. Am Morgen traten Beschäftigte des zu Ryanair gehörenden Unternehmens Azul Handling an den größeren Flughäfen des Landes in den Ausstand.