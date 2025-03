Passagiere am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden haben am Montag schlechte Karten: Im Tarifkonflikt sorgt ein Warnstreik dafür, dass fast nichts fliegt.

Der Warnstreik der Gewerkschaft Verdi hat massive Auswirkungen auf den Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden. Von den 17 geplanten Abflügen am Montag wurden 16 gestrichen. Nur ein Flug nach Wien soll laut Online-Auskunft des Baden-Airparks starten.

Den Aufruf zum Warnstreik spricht Verdi im Luftsicherheits-Tarifkonflikt aus: Er richtet sich an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in der Fluggastkontrolle, der Personal-, Waren- und Frachtkontrolle sowie in Service-Bereichen tätig sind, wie Verdi mitteilt. Er gilt ebenfalls zusätzlich für den Flughafen Stuttgart, an dem für Montag bisher ausschließlich Warnstreiks von Beschäftigten des öffentlichen Dienstes und der Bodenverkehrsdienste geplant waren.

Auch Stuttgarter Flughafen vom Streik betroffen

Am Flughafen Stuttgart sind die genauen Auswirkungen teils erst kurzfristig klar. Am Mittag waren von den für Montag geplanten insgesamt 177 Starts und Landungen etwa knapp 20 annulliert, darunter alle Tui-Flüge. Insgesamt bestreikt Verdi am Montag 13 deutsche Flughäfen.