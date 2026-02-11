Bei der Lufthansa kommt es am Donnerstag, den 12. Februar, zu einem massiven Streik. Ist davon auch Eurowings betroffen?
11.02.2026 - 09:22 Uhr
Ein Doppelstreik der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) und der Kabinengewerkschaft Ufo wird am morgigen Donnerstag, den 12. Februar 2026, den Flugplan der Lufthansa massiv durcheinanderwirbeln. Während die Kernmarke nahezu stillsteht, blicken viele Passagiere hoffnungsvoll auf die Tochtergesellschaft Eurowings. Doch wie sicher sind diese Flüge wirklich?