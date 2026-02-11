Bei der Lufthansa kommt es am Donnerstag, den 12. Februar, zu einem massiven Streik. Ist davon auch Eurowings betroffen?

Ein Doppelstreik der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) und der Kabinengewerkschaft Ufo wird am morgigen Donnerstag, den 12. Februar 2026, den Flugplan der Lufthansa massiv durcheinanderwirbeln. Während die Kernmarke nahezu stillsteht, blicken viele Passagiere hoffnungsvoll auf die Tochtergesellschaft Eurowings. Doch wie sicher sind diese Flüge wirklich?

Ist Eurowings vom Streik betroffen? Reisende brauchen am Donnerstag starke Nerven. Da sowohl das Cockpit- als auch das Kabinenpersonal der Lufthansa zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen haben, fallen deutschlandweit Flüge aus. Der Ausstand beginnt um 00:01 Uhr und endet um 23:59 Uhr. Betroffen sind alle Abflüge der Lufthansa-Kernmarke sowie von Lufthansa Cargo von deutschen Flughäfen.

Die wichtigste Frage für viele Urlauber und Geschäftsreisende lautet: Bleibt Eurowings am Boden? Nach aktuellem Stand lautet die Antwort: Nein. Die Streikaufrufe der Gewerkschaften VC und Ufo richten sich explizit gegen die Lufthansa-Kernmarke, Lufthansa Cargo sowie das Kabinenpersonal von Lufthansa CityLine. Die Fluggesellschaft Eurowings ist von diesen spezifischen Tarifkonflikten nicht direkt betroffen. Der Betrieb sollte daher planmäßig laufen. Passagiere, die am Donnerstag mit Eurowings fliegen, sollten im Zweifel dennoch frühzeitig den Status ihres Fluges überprüfen.