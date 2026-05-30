Nach einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männergruppen soll ein 24-Jähriger am Aileswasensee dazu gezwungen worden sein, dem mutmaßlichen Angreifer die Hand zu küssen.
30.05.2026 - 18:24 Uhr
Am Aileswasensee in Neckartailfingen (Landkreis Esslingen) ist es am Freitagabend gegen 23.10 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männergruppen gekommen. Nach Angaben der Polizei hielten sich ein 21-jähriger Stuttgarter und mehrere Freunde zum Baden am See auf, als aus bislang ungeklärter Ursache ein Streit mit einer anderen Gruppe entstand.