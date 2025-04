Streit am Bahnhof in Ludwigsburg

Ein Unbekannter ist am Donnerstagabend am Bahnhof in Ludwigsburg mit einem Busfahrer aneinander geraten. Der Streit wurde schließlich handgreiflich.

Julia Amrhein 25.04.2025 - 13:18 Uhr

Ein Busfahrer ist am Donnerstagabend am Bahnhof in Ludwigsburg von einem Unbekannten beleidigt und geschlagen worden. Wie die Polizei mitteilt, waren die beiden Männer gegen 17.45 Uhr am Bussteig 1 in Streit miteinander geraten. In dessen Verlauf soll der Unbekannte seinen Kontrahenten zunächst beleidigt und schlussendlich ins Gesicht geboxt haben, wodurch der 41-Jährige verletzt wurde.