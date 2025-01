Streit am Stadionbad in Ludwigsburg

Ein 77-Jähriger wollte am Sonntag in der Fuchshofstraße in Ludwigsburg die Ordnungswidrigkeit eines 43-Jährigen dokumentieren. Der wurde handgreiflich.

Julia Amrhein 21.01.2025 - 13:39 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen, die am Sonntagnachmittag in Ludwigsburg einen handfesten Streit zwischen zwei Männern in der Fuchshofstraße beobachtet haben. Bislang ist bekannt, dass ein 77-Jähriger wohl auf Höhe des Stadionbads eine Verkehrsordnungswidrigkeit entdeckte, die er fotografisch dokumentieren wollte. Das bemerkte jedoch der 43-Jährige, der für den Verstoß verantwortlich war.