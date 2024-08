Streit an Tankstelle in Winnenden

Zwei Frauen geraten am Montagabend in Winnenden an einer Tankstelle in Streit. Dabei schlägt die Jüngere die Ältere nieder und tritt nach ihr.

cl 06.08.2024 - 09:01 Uhr

Zwei Frauen sind am Montagabend in Winnenden heftig aneinandergeraten. Wie die Polizei mitteilte, geriet eine 34-jährige Frau gegen 23.15 Uhr an einer Tankstelle in der Marbacher Straße in Streit mit einer 37-jährigen Frau. Im Zuge des Streits schlug die 34-Jährige auf die 37-Jährige derart ein, dass diese zu Boden ging. Anschließend schlug sie zunächst mit einer Handtasche nach der am Boden liegenden Frau und trat danach auch nach ihr.