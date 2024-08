Gerade erst hatten sich die Philippinen und China auf eine Entschärfung ihres Konflikts im Südchinesischen Meer geeinigt. Doch nun kommt es schon wieder zu einem Zusammenstoß.

dpa 19.08.2024 - 05:48 Uhr

Peking/Manila - Im Streit zwischen China und den Philippinen um Gebietsansprüche im Südchinesischen Meer ist es erneut zu einem Zwischenfall auf hoher See gekommen. Beide Seiten teilten mit, dass Schiffe kollidiert seien und schoben sich gegenseitig die Schuld dafür zu. Eine Task Force der Regierung in Manila, die sich um Fragen rund um westphilippinische Meeresgebiete kümmert, warf China in einer Mitteilung "illegale und aggressive Manöver" vor. Demnach seien zwei Versorgungsschiffe der philippinischen Küstenwache am frühen Montagmorgen kurz hintereinander mit zwei chinesischen Schiffen kollidiert.