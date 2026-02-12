Beim Leonberger Pferdemarkt eskaliert ein Streit in einer Bar: Ein Mann wirft ein Glas nach seinem Kontrahenten – und trifft einen Unbeteiligten. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.
12.02.2026 - 16:07 Uhr
Ganz ruhig ist es, trotz positiver Bilanz der Polizei, rund um den Leonberger Pferdemarkt nicht überall geblieben: Besonders am Dienstagabend, dem Höhepunkt der Feierlichkeiten, mussten die Beamten der Polizei hin und wieder ausrücken, um allzu Feierwütige des Platzes zu verweisen. Nach einem Vorfall in einer Bar in der Graf-Ulrich-Straße sucht die Polizei jetzt nach Zeugen.