Beim Leonberger Pferdemarkt eskaliert ein Streit in einer Bar: Ein Mann wirft ein Glas nach seinem Kontrahenten – und trifft einen Unbeteiligten. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Ganz ruhig ist es, trotz positiver Bilanz der Polizei, rund um den Leonberger Pferdemarkt nicht überall geblieben: Besonders am Dienstagabend, dem Höhepunkt der Feierlichkeiten, mussten die Beamten der Polizei hin und wieder ausrücken, um allzu Feierwütige des Platzes zu verweisen. Nach einem Vorfall in einer Bar in der Graf-Ulrich-Straße sucht die Polizei jetzt nach Zeugen.

Das geworfene Glas trifft einen unbeteiligten Gast Gegen 20 Uhr soll hier eine Auseinandersetzung zwischen zwei bislang unbekannten Männern eskaliert sein. Im Verlauf des Streits soll einer der beiden ein Glas in Richtung des Kontrahenten geworfen haben, das diesen jedoch verfehlte – und stattdessen einen unbeteiligten Gast traf. Dieser wurde vom Glas leicht verletzt. Er ging zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.

Der Glaswerfer wird laut Polizei als etwa 30 bis 40 Jahre alter, etwa 1,80 Meter großer Mann mit schwarzen Locken und Bart beschrieben. Er soll dunkel gekleidet gewesen sein. Sein Gegenüber soll etwa 50 Jahre alt gewesen sein, mit Glatze und dunklerem Teint.

Zeugen des Vorfalls sollen sich beim Revier Leonberg melden

Die Beamten des Polizeireviers Leonberg bitten nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den beschriebenen Männern geben können, um Kontaktaufnahme: Unter der Telefonnummer 0 71 52 / 60 50 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de.