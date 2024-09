Flasche und Steine fliegen am Bahnhof in Kornwestheim

Mehrere Männer sind in der Nacht auf Sonntag am Bahnhof in Kornwestheim in Streit miteinander geraten. Einer zieht sich plötzlich eine Sturmhaube über. Kurz darauf fliegen eine leere Flasche und Steine aus dem Gleisbett.

Julia Amrhein 23.09.2024 - 14:05 Uhr

Mehrere Personen sind in der Nacht auf Sonntag am Bahnhof in Kornwestheim aneinandergeraten. Der Streit eskalierte so sehr, dass am Ende sogar eine Flasche sowie Steine flogen. Nun ist die Polizei auf der suche nach einer Frau, die möglicherweise verletzt worden ist.