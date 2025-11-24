Ein Beziehungsstreit eskaliert Sonntagnacht in Winnenden: Ein Mann weigert sich laut Polizeibericht zu gehen, leistet Widerstand und beleidigt Beamte – später landet er im Krankenhaus.

Ein eskalierter Beziehungsstreit hat in der Nacht auf Sonntag gegen Mitternacht in der Elisabeth-Selbert-Straße in Winnenden (Rems-Murr-Kreis) einen Polizeieinsatz ausgelöst. Nach Angaben der Polizei soll der Mann seine Lebensgefährtin während der Auseinandersetzung geschlagen und bedroht haben.

Die Beamten sprachen ihm daraufhin einen Wohnungsverweis aus. Laut Polizeibericht ignorierte der Mann jedoch die Anordnung und setzte sich heftig zur Wehr, sodass ihm Handschellen angelegt werden mussten. Während des Zugriffs habe er die Einsatzkräfte mehrfach beleidigt.

Kurz darauf klagte der Mann über gesundheitliche Beschwerden und wurde – nach Polizeiangaben – zur Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Angeblich habe er einen Asthmaanfall erlitten.

Gegen ihn laufen nun mehrere Strafanzeigen, unter anderem wegen Körperverletzung, Bedrohung, Widerstands und Beleidigung.