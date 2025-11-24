Ein Beziehungsstreit eskaliert Sonntagnacht in Winnenden: Ein Mann weigert sich laut Polizeibericht zu gehen, leistet Widerstand und beleidigt Beamte – später landet er im Krankenhaus.
24.11.2025 - 09:30 Uhr
Ein eskalierter Beziehungsstreit hat in der Nacht auf Sonntag gegen Mitternacht in der Elisabeth-Selbert-Straße in Winnenden (Rems-Murr-Kreis) einen Polizeieinsatz ausgelöst. Nach Angaben der Polizei soll der Mann seine Lebensgefährtin während der Auseinandersetzung geschlagen und bedroht haben.