Otto Ruppaner, OB von Leinfelden-Echterdingen, hat im Streit mit dem Stuttgarter Anwalt Michael Quaas am Stuttgarter Landgericht einen Teilerfolg erzielt.
Der Rathauschef Otto Ruppaner wollte mit einer einstweilige Verfügung erreichen, dass bestimmte Äußerungen von Anwalt Michael Quaas, „die nach unserer Auffassung nicht nur falsch, sondern auch rechtswidrig und rufschädigend sind“, wie Ruppaner sagt, weiter verbreitet werden. Jetzt hat der Oberbürgermeister von Leinfelden-Echterdingen im Zwist mit dem Stuttgarter Anwalt zumindest einen Teilerfolg erzielt. Es ist dem Anwalt, der das Vorgehen Ruppaners im Moscheestreit kritisiert, ab sofort untersagt, bestimmte Behauptungen – außerhalb des Gerichts, insbesondere gegenüber dem Gemeinderat – zu wiederholen, sonst riskiert er ein Ordnungsgeld von bis zu 250 000 Euro.