Streit im Alpenstaat Warum Österreich neutral ist
Das Allerheiligste der österreichischen Außenpolitik steht zur Debatte: die „immerwährende Neutralität“. Sie ist in der Verfassungs verankert – was nicht allen gefällt.
Das Allerheiligste der österreichischen Außenpolitik steht zur Debatte: die „immerwährende Neutralität“. Sie ist in der Verfassungs verankert – was nicht allen gefällt.
In einer Woche vollführt das österreichische Bundesheer auf dem Wiener Heldenplatz eine „große Leistungsschau“. Später zeigen Rettungs- und Polizeihunde ihr Können. Das ist immer so am Nationalfeiertag. Doch wie lange noch?
Sie haben die Nase voll von korrupten Politikern und leeren Versprechungen. Junge Demonstranten der „Gen Z“ machen in Afrika, Asien und Südamerika Druck auf ihre Regierungen.