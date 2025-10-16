Streit im Alpenstaat: Warum Österreich neutral ist

In einer Woche vollführt das österreichische Bundesheer auf dem Wiener Heldenplatz eine „große Leistungsschau“. Später zeigen Rettungs- und Polizeihunde ihr Können. Das ist immer so am Nationalfeiertag. Doch wie lange noch?

Österreichs Nationalfeiertag ist seit 60 Jahren der 26. Oktober, weil der Alpenstaat vor 70 Jahren just an diesem Tag seine „immerwährende Neutralität“ erklärt hat. Sie diene ihm „zum Zwecke der dauernden Behauptung seiner Unabhängigkeit“, so steht es im Neutralitätsgesetz von 1955.

Über Neutralität hatten die Österreicher schon zu Kaisers Zeiten nachgedacht. Als 1918 die erste Republik installiert wurde, flammte die Debatte neu auf, versandete allerdings schnell. Nach dem Zweiten Weltkrieg drängten die Russen Österreich in die Neutralität. Sie war die Vorbedingung für den Abzug ihrer Truppen aus der Alpenrepublik. In einem „Moskauer Memorandum“ vom April 1955 heißt es freilich, dass Österreich sich „aus freien Stücken“ für militärisch neutral erklären wolle. So kam es dann auch – was die Regierung in Wien aber nicht davon abgehalten hat, 1994 der Nato-Partnerschaft für den Frieden und 1995 der Europäischen Gemeinschaft beizutreten.

Über den Nutzen der Neutralität wird regelmäßig diskutiert. Die seit März amtierende Außenministerin Beate Meinl-Reisinger von der linksliberalen Partei Neos befeuert eine Debatte ohne Tabus – obwohl zwei Drittel der Österreicher sich in Umfragen zum Allerheiligsten ihrer diplomatischen Identität bekennen. Unverdrossen mahnt Meinl-Reisinger: „Neutralität schützt nicht und ist kein Sicherheitskonzept.“ Bundeskanzler Christian Stocker von der konservativen ÖVP versicherte jüngst hingegen: „Die Neutralität steht außer Frage.“ Die rechtspopulistische FPÖ verspottet Meinl-Reisinger derweil als „Nato-Beate“.