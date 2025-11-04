In Wiesloch geraten ein Autofahrer und ein Jugendlicher auf einem E-Scooter aneinander. Der 16-Jährige holt seinen Vater, die Situation eskaliert.

red/dpa/lsw 04.11.2025 - 14:43 Uhr

Ein Familienvater hat sich in Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) mit einem Mann geprügelt, weil dieser seinen Sohn geschlagen haben soll. Zuvor sei der 16-jährige Sohn mit einem E-Scooter von einem Radweg über eine Straße gefahren, teilte die Polizei mit. Darüber habe sich ein 59-jähriger Autofahrer derart aufgeregt, dass er den Jugendlichen anhielt. Anschließend soll er ihn mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen haben.