Mitten in der Nacht wird ein Obdachloser auf einer Bank durch Hitze geweckt – unter seinem Kopf brennt Müll. Nun hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt und ein schwerer Vorwurf steht im Raum.
09.10.2025 - 08:28 Uhr
Essen - Die Polizei hat einen Mann festgenommen, der unter einer Bank mit einem schlafenden Obdachlosen ein Feuer gelegt haben soll. Der 31-Jährige kam auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft, wie die Polizei mitteilte. Dem Deutschen wird versuchter Mord vorgeworfen.