Ein 51-Jähriger und ein Unbekannter sind am Montag auf der Fahrt von Ludwigsburg nach Benningen aneinander geraten. Der Streit lief schließlich aus dem Ruder.

Julia Amrhein 06.11.2025 - 09:11 Uhr

Zwei Männer haben sich am Montagabend in der S4 auf der Fahrt zwischen Ludwigsburg und Benningen geprügelt. Wie die Polizei mitteilt, hatte eine 18-Jährige gegen 17 Uhr beobachtet, wie ein 51-Jähriger und ein Unbekannter zunächst verbal aneinandergeraten und schließlich aufeinander losgegangen waren. Daraufhin alarmierte sie die Polizei.