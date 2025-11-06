Ein 51-Jähriger und ein Unbekannter sind am Montag auf der Fahrt von Ludwigsburg nach Benningen aneinander geraten. Der Streit lief schließlich aus dem Ruder.

Ludwigsburg: Julia Amrhein (jam)

Zwei Männer haben sich am Montagabend in der S4 auf der Fahrt zwischen Ludwigsburg und Benningen geprügelt. Wie die Polizei mitteilt, hatte eine 18-Jährige gegen 17 Uhr beobachtet, wie ein 51-Jähriger und ein Unbekannter zunächst verbal aneinandergeraten und schließlich aufeinander losgegangen waren. Daraufhin alarmierte sie die Polizei.

 

Einer der Männer war bereits geflüchtet

Beide Männer stiegen in Benningen aus der S-Bahn, die Polizei traf allerdings nur noch den 51-Jährigen an. Sein Kontrahent war unerkannt entkommen. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Körperverletzung und bittet um weitere Hinweise unter Telefon 0711/550491020.